Güney KıbrısKıbrıs

‘Barış Kararı İnisiyatifi’ kuruldu

5 Eylül 2019

Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zeminindeki çözüm perspektifinin desteklenmesi ve toplumun, bu çözüm modeli ile ilgili müzakere masasında bugünkü içeriğiyle birlikte bilgilendirilmesi hedefiyle “Barış Kararı İnisiyatifi” kurulduğu bildirildi.

Politis gazetesi, inisiyatifin ve hedeflerinin dün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldığını kaydederek, inisiyatifte eski bakanlar Yoannis Kasulidis, Kikis Kazamias ve Andreas Hristu, eski Başsavcı Alekos Markidis ve Yannis Panayotu, Yannos Yoannu, Yorgos Mesaritis, Gregory Konyalian, İrini Papayianni, Themos Dimitriu Theano Kalavana, Nikos Mesaritis, Ksenia Konstandinu, Panayotis Stavrinidis ve Haris Psaltis’in yer aldığını yazdı.

Gazete, basın toplantısında yapılan açıklamalarda, inisiyatifin siyasi parti olma amacı gütmediğinin ve öncelikli hedefin, vatandaşların iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hakkında bilgilendirilmesi olduğunun kaydedildiğini belirtti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Çakır, kendisine hakaret eden şahısları mahkemeye verecek

5 Eylül 2019

Erdoğan: Üçüncü sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir

5 Eylül 2019

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil atandı

5 Eylül 2019

Belediyeler Birliği’nde atık yönetimi çalıştayı düzenlendi

5 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı