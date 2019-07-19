Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından büyük önem ve anlam taşıdığını belirtti.

Özçınar yayınladığı mesajda, 15 Temmuz Yunan cunta darbesinin, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla yaptığı müdahale sonucunda bertaraf edildiğinin ve bu haklı müdahalenin Kıbrıs Türkünü özgürlüğe kavuşturduğunun altını çizdi.

Özçınar mesajında “Bu günlere nasıl ulaşıldığını, verilen mücadelenin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edip, geçmişten ders alarak çocuklarımız için güven veren bir gelecek inşa etmeliyiz. Halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Barış Harekâtı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım.” ifadelerine yer verdi.