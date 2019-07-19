Kıbrıs

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

19 Temmuz 2019

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından büyük önem ve anlam taşıdığını belirtti.

Özçınar yayınladığı mesajda, 15 Temmuz Yunan cunta darbesinin, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla yaptığı müdahale sonucunda bertaraf edildiğinin ve bu haklı müdahalenin Kıbrıs Türkünü özgürlüğe kavuşturduğunun altını çizdi.

Özçınar mesajında “Bu günlere nasıl ulaşıldığını, verilen mücadelenin önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edip, geçmişten ders alarak çocuklarımız için güven veren bir gelecek inşa etmeliyiz. Halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Barış Harekâtı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Uluçay: “Doğal Gazın Ekonomik Değer Yaratarak Bir Çatışma Unsuru Değil, Bir Uzlaşma Aracı Olmasını Temenni Ediyoruz”

19 Temmuz 2019

Eroğlu:” Kıbrıs Türk Halkı 20 Temmuz Sayesinde Devlet Kurduğu Bir Olguya Kavuşmuştur. Bu Olgu Kıbrıs Türklerinin Tarihleri Boyunca Ulaştıkları En Değerli, Güvenli Noktadır”

19 Temmuz 2019

AKEL’den Rusya açıklaması

19 Temmuz 2019

Deniz kaplumbağalarını koruma programına engel oldular

19 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]adiskibris.com
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı