Dünya

Afganistan’da üniversite yakınlarında patlama: 8 ölü, 33 yaralı

19 Temmuz 2019

Sabah saatlerinde Kandahar’da yapılan saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetmişti

Afganistan’ın başkentinde bulunan Kabul Üniversitesi’nin girişinin yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken sınava girmeyi bekleyen 33 öğrenci de yaralandı.

Reuters’ın aktardığına göre saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi, ancak saldırıdan saatlar önce Taliban başka bir kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

Kabul polis sözcüsünün açıklamalarına göre üniversitenin yakınlarında ikinci bir bomba polis güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bir görgü tanığının aktardığına göre patlamada Kabul’de terör örgütleri tarafından sıkça kullanılan yapışkanlı bombalar kullanıldı. Patlayan araç, alev aldı.

Saldırıdan kısa süre önce Taliban iki patlayıcı dolu arabayla Kandahar kentindeki polis merkezine saldırmıştı. Kandahar’daki saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 80 kişi yaralanmıştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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