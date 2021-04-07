CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu ‘Teknik Konular’ başlığıyla yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu “Teknik Konular” başlığıyla yapıldı. CTP’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Onur Olguner, açılış konuşmasında CTP’nin Kıbrıs’ta belediyecilik söz konusu olduğunda her zaman bir adım daha öteye ulaşmayı hedeflemiş bir parti olduğunu, toplumda da bunun kabul gördüğünü vurguladı. Açılış konuşmasının ardından sunum kısmına geçildi. Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen çalıştayın Teknik Konular başlıklı oturumunun katılımcıları ise Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Birliği altında Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İpek Yararlıoğlu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Ramiz, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Garanti oldu.

YARALIOĞLU: YAŞAYAN ŞEHİR KENT NASIL OLUŞTURULUR?

Teknik Konular oturumunda ilk sunumu yapan KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İpek Yaralıoğlu, cevaplanması gereken ilk sorunun “Yaşayan şehir kent nasıl oluşturulur?” olduğunu söyledi. Bir mimar için şehirlerin haritadaki bir izden daha fazlası olduğunu söyleyen Yaralıoğlu, kendi kimliği ve yaşayanlarının talep ve ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra yapılaşma, kentsel oluşumu ile çevresine olumlu etkiler sunmak olduğunu vurguladı.

RAMİZ: BELEDİYELERDEN İSTİHDAM BEKLİYORUZ

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Ramiz de sunumunda, şehir plancıları olarak belediyelerden istihdam beklediklerini söyledi. Belediye Personel Yasası’nda mühendislik ve mimarlık sınıfı altıda, şehir plancısı istihdam edilebilecek olmasına rağmen şu an hiçbir belediyede bir tane kadrolu şehir plancısı olmadığını söyleyen Ramiz, üç tane sözleşmeli şehir plancısının belediyelerde çalıştığını vurguladı.

ERHÜRMAN: İYİ BİR ÇEVRE YASASI VAR

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman da sunumunda 2012 yılında geçmiş, çok güzel bir Çevre Yasası olduğunu söyledi. Bu Çevre Yasası’nın AB normlarında çıkarılmış ilk yasa olduğunu söyleyen Erhürman, bu yasa altında çıkarılması gereken birçok tüzük olduğunu, bu tüzüklerin 14 tanesinin çıktığını ancak halen 45’e yakın tüzük eksikliği olduğunu vurguladı.

SAHİR: EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de oturumda yaptığı sunumda, sürdürülebilir kentlerin tasarım ve geliştirilmesi noktasında hedefleri anlattı. Eşitliğin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Sahir, seçilen varlığın ve kültürün korunması için sosyo-ekonomik yapının başlatılması gerektiğini vurguladı.

MULLA: DERE YATAKLARINA MOLOZ DÖKÜLMEMELİ

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla da sunumunda, derelerin önemini vurguladı ve dereleri korumak için nelerin yapılabileceğini aktardı. Mulla konuşmasında, dere yataklarının içine moloz dökülmesinin ve dere yatakları çevresine inşaat izni verilmemesinin gerekliliğini vurguladı.

ÖZÖN: TRAFİKTE T BAĞLANTILAR TRAFİK İÇİN TEHLİKELİDİR

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesil G. Özön, oturumda yaptığı sunumda, şehirlerde trafik düzenlenmesi konusuna değindi. Trafikteki T bağlantıların trafik için tehlikeli olduğunu söyleyen Özön, “Bu sebeple defalarca ölümlü kazalar meydana gelmiştir” dedi.