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Belden aşağısı felçli olan fareler tekrar yürüdü
Alman bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, felçli farelere tekrar yürüme yeteneği kazandırdı ve dünya çapında felç geçiren yaklaşık 5,4 milyon insana umut verdi.
Bochum Ruhr Üniversitesi’nden araştırmacılari sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan sitokin proteinlerini genetik olarak yeniden kodlayarak, farelerin hasar görmüş omurilik sistemini uyarmayı başardı. Belden aşağısı felçli olan hayvanlar tedaviden iki ile üç hafta sonra yürümeye başladı.