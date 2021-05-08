Belçika’da 7 aydır kapalı olan restoranlar ve kafeler açıldı

Belçika’da hükümetinin sonbahardaki covid-19 ikinci dalga sırasında 16 Ekim 2020’de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, bu sabah müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Başkent Brüksel’de salgın önlemleri kapsamında sadece açık bölümlerinde hizmet verecek olan işletmelerin teras ve bahçeleri, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.

Brüksel’in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistler hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı.

Restoran işletmecileri gelecekten umutlu

Turistik meydandaki işletme sahiplerinden Yves Deflandre, restoranının 7 aydır kapalı olduğunu belirterek ekonomik anlamda çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

“Bugün tekrar açıldığımız için çok mutluyuz” diyen Deflandre, bu dönemde devletten destek aldıklarını ancak Brüksel bölgesinde bu desteğin yetersiz kaldığını vurguladı.

Deflandre, “Devlet desteği bizi tatmin etmedi. Artık restoranlarımızın kapalı kısımlarını da en kısa zamanda açmak ve normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Bu, belki yazdan sonra mümkün olacak. Tabii herkesin önce aşılanması gerekiyor” dedi.

“Az bir miktar yardım aldık ama hayatta kaldık”

Bir başka restoran işletmecisi Dionisis Korakovounis de hükümetin restoranları açma kararından memnun olduklarını belirterek “İnsanlar çok baskı altında kaldı. İşletme sahipleri çok zor zamanlar geçirdi. Restoranlar yazın gelmesini ve turizm sezonunun açılmasını bekliyordu. Bence açılma için doğru zaman gelmişti. Yavaş yavaş insanlar da aşılanıyor ve yeniden normale dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Restoranının aralıklarla neredeyse 1,5 yıldır kapalı olduğunu söyleyen Korakovounis, bu durumdan ekonomik olarak çok kötü etkilendiklerini aktardı. Korakovounis, “Bence çok büyük paralar kaybetmeyen çok az işletme sahibi vardır. Yeme içme sektörü çok etkilendi. Devlet desteği aldık. Kiraların ve masrafların bir kısmı karşılandı. Az bir miktar yardım aldık ama hayatta kaldık” açıklamasını yaptı.

Müşteriler memnun

Belçika’da restoran ve kafelerin açılmasından mutlu olanlar sadece işletmelerin sahipleri değil. Brüksel’de yaşayanlar ve kenti ziyarete gelenler de restoranların ilk açık gününde hava kötü olsa da aileleri ve yakınlarıyla bir kafede oturmanın keyfini uzun aradan sonra yeniden yaşadı.

Brüksel sakinlerinden Marie, ailesiyle aylar sonra ilk kez bir restoranda oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Soyadını paylaşmayan Marie, “Hava yağmurlu ama nihayet dışarıda da olsa bir yerde oturup bir şeyler içebiliyoruz. En son yazın böyle bir yerde oturmuştuk. Hava düzeldikten sonra daha fazla dışarı çıkmak istiyoruz. Umarım yazdan sonra, en azından yıl sonuna kadar biraz daha normale dönmüş oluruz, yakınlarımıza sarılabiliriz” diye konuştu.