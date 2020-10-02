Belaruslu girişimciden şiddete başvuran polislerin “maskesini düşürecek” algoritma

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yeniden seçilmesi sonrası yönetim karşıtı gösterilere sahne olan Belarus’ta bir kişi, maskeli halde olaylara müdahale eden polislerin kim olduklarını tespit edebilen algoritma geliştirdiğini iddia etti.

Meduza sitesinin haberine göre Andrey Maksimov adında bir yazılım geliştirici, Belaruslu kolluk güçlerinin “maskesini kaldıran” bir bilgisayar programının nasıl çalıştığını anlatan bir videoyu kısa süre önce YouTube’a yükledi.

Paylaştığı videoda Maksimov, protestoları bastırmak için gönderilen güvenlik kuvvetlerinin kim olduğunun bu kişilerin yüzleri maske, başlık ya da kar maskesiyle gizlenmiş olsa da söz konusu algoritma sayesinde tanımlanabildiğini savundu.

Şimdiye kadar 1 milyondan fazla kez izlenen videoda güvenlik güçlerine hitap eden Belaruslu genç, “Bana kalırsa içinde bulunduğunuz vaziyetin ciddiyetini tam olarak anlamıyorsunuz. Maskeniz yok, böyle bir çağda yaşamıyorsunuz. Hepinizin yüzleri, hepinizin fotoğrafları yasadışı eylemlerinize dair bir videoyla size iade edilecektir” ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı uzmanlar Maksimov’un geliştirdiği programın mevcut bir algoritmanın doğrulanması olduğunu ileri sürerken, Meduza’ya konuşan Maksimov da söz konusu programın tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Belarus’ta zaman zaman şiddet olaylarına dönen ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle gündeme gelen eylemlerde göstericilerin güvenlik ekiplerinin maskelerini indirmeye çalıştığı ancak kimlikleri ifşa olan polislerin yüzlerini kapatıp kaçtığı belirtilmişti.

Guardian’ın haberine göre 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin hileli olduğunu savunarak sokağa çıkan eylemcilere yüzleri örtülü ve kar maskeli güvenlik güçleri müdahalede bulunmuştu.

Yapılan eylemlerden kameralara yansıyan görüntülerde, protestocuların polislerin etrafında bu kişilerin toplanıp maskelerini çıkarmaya kalkıştığı, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ya yüzlerini gizlemeye çalıştığı ya da olay yerinden uzaklaştığı görülmüştü.