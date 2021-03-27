Belarus, Eurovision’dan diskalifiye edildi

Belarus, 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’ndan, yarışmanın kurallarını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Avrupa Yayın Birliği, Belarus’un Mayıs ayındaki 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacağını duyurdu. Eurovision Şarkı Yarışması yetkilileri, Belarus’a iki hafta önce ülkeyi temsil eden şarkının sözlerinin politik alt metni olduğu için yeni bir şarkı göndermesini talep etti. Ancak aynı müzik grup tarafından yeni sunulan şarkının sözleri de yarışma organizatörleri tarafından uygunsuz olarak değerlendirilmesinin ardından Belarus yarışmadan diskalifiye edildi.

‘SANA ÖĞRETECEĞİM’ ŞARKISI TEPKİ ALDI

Daha önce, Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri Belaruslu Galasy ZMesta grubunun Sana öğreteceğim (I Will Teach You) adlı şarkısının siyasi bir alt metin içerdiğini öne sürmüş ve Minsk’e şarkının içeriğini değiştirmek için zaman vermişti. Şarkısının sözlerindeki “Sana çizgiye ayak uydurmayı öğreteceğim” gibi sözleri de tartışmaya neden oldu. Eurovision’un organizatörleri olan Avrupa Yayın Birliği, sözlerin uygunsuz olduğu kararına vararak, Belarus’tan ikinci bir şarkı talep etti.

AVRUPA YAYIN BİRLİĞİ: GEÇERLİ BİR PROJE SUNULMADI

Belarus’tan iki hafta içinde yeni bir proje gelmemesini gerekçe gösteren Avrupa Yayın Birliği, yaptığı açıklamada, “Belarus, ne yazık ki, Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi’nin (BTRC) uzatılan süre içinde geçerli bir proje sunamaması nedeniyle, mayıs ayındaki 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacak” ifadelerine yer verdi.

“KARARIN SİYASİ AMAÇLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Öte yandan, Avrupa Yayın Birliği üyesi ve Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi (BTRC) Başkanı olan İvan Eismont de Rus medyasına kararı değerlendirdi. Eismont, yaptığı açıklamada “Avrupa Yayın Birlği tarafından alınan karar siyasi amaçlı olduğunu düşünüyorum. Müzik tüm düşünceleri içinde barındırır” dedi.