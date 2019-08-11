Bekir’in bileği bükülmüyor

Bekir Esendağlı İstanbul’da bir kez daha 10 yaş şampiyonu oldu.

İstanbul Koza’da düzenlenen 10 Yaş Yaz Kupası 4 Turnuvası’na katılan henüz 8 yaşında olan Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı kendinden 2 yaş büyük tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Grup maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanarak çeyrek finale çıkan Bekir yarı finalde kendinden 2 yaş büyük takibi Burak Akıncı’yı 4-1/2-4/4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Almanya’dan gelen yine kendinden 2 yaş büyük olan rakibi Yannik Maisch’i 2-4/4-1/4-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Bu yıl Türkiye’de 2. 10 yaş şampiyonluğunu kazanmış olan Bekir nisan ayında da Antalya’da Gökhan Dönmez’de düzenlenen 10 yaş uluslararası turnuvanın da şampiyonu olmuştu.