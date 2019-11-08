KıbrısManşet

İnternet ve telefon kesintisi

8 Kasım 2019

Bazı bölgelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak… Yarın ve pazar günü bazı bölgelerde telefon ve internet hizmetlerinde zaman zaman kesintiler yaşanacağı bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarın saat 08.00-16.00 arası ve pazar günü saat 08.00-16.00 arasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane bölgesi, Köşklüçiftlik bölgesi ve Ecvet Yusuf caddesinde yeraltı bakır kablolarının yenileme çalışmasının yapılacağı belirtilerek ilgili bölgelerde ses ve data hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı duyuruldu.



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