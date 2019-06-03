Bayram şekerleri sahneyi tatlandıracak

KONSER KONSER ÜSTÜNE:

Ramazan Bayramı dolayısıyla birbirinden güzel programlar hazırlayan ülkemiz otelleri bir hafta boyunca konser üstüne konser keyfi yaşatacak. Sibel Can’dan, Ebru Gündeş’e, Buray’a, Muazzez Abacı’ya, Berkay’a, Hadise’ye varıncaya kadar çok sayıda yıldız ülkemiz sahnelerine tat katacak

Kavurucu sıcaklarla birlikte Ramazan Bayramı da kapıya dayandı. Üç günlük bayram süresinin hafta içine düşmesi Türkiye insanına kesintisiz dokuz gün, ülkemiz insanına ise altı gün tatil imkanı kazandırdı.

Hal böyle olunca beş yıldızlı otelleri de iyice bayram telaşı sardı. Öyle ki önümüzdeki bir hafta boyunca ülkemiz otellerinde tam bir yıldız şöleni yaşanacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye’deki sanatçıların adamıza akın edeceğini söylesek hiç de yanlış olmaz.

Peki, beş yıldızlı otellerin bol yıldızlı programlarında kimler mi var? İşte birbirinden cazip konserlerle her telden eğlenceyi sahnesine taşıyacak olan otellerin bayram programı:

3 Haziran (Arife Günü):

Elexus Hotel Resort & Spa: Altay

4 Haziran (Bayramın 1. Günü):

Kaya Palazzo Resort & Casino: Sibel Can

Cratos Premium Hotel: Ebru Gündeş

Vuni Palace Hotel: Berkay

Salamis Bay Conti Resort Hotel: Zerrin Özer

Acapulco Resort Convention Spa: İzmir Showband

Rocks Hotel: Aşkın Nur Yengi

5 Haziran (Bayramın 2. Günü):

Merit Park Hotel & Casino: Volkan Konak

Elexus Hotel Resort & Spa: Deniz Seki

Limak Cyprus Deluxe Hotel: Koray Avcı

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: Funda Arar

Kaya Artemis Resort & Casino: Muazzez Ersoy

Les Ambassadeurs Hotel: Rafet El Roman

6 Haziran (Bayramın 3. Günü):

Concorde Luxury Resort & Casino: Cem Yılmaz

Elexus Hotel Resort & Spa: Serkan Kaya

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: İzzet Yıldızhan

Cratos Premium Hotel: Hadise

Malpas Hotel & Casino: Buray

Lord’s Palace Hotel Spa & Casino: Gülşen

Golden Tulip Nicosia Hotel: Şevval Sam

Les Ambassadeurs Hotel: Serdar Ortaç

Rocks Hotel: Aşkın Nur Yengi

7 Haziran Cuma:

Elexus Hotel Resort & Spa: Fatih Ürek

Limak Cyprus Deluxe Hotel: Seccad Mehmedi

Les Ambassadeurs Hotel: Yavuz Bingöl

8 Haziran Cumartesi:

Kaya Palazzo Resort & Casino: Koray Avcı

Elexus Hotel Resort & Spa: Maya Diab

Limak Cyprus Deluxe Hotel: Aleyna Tilki

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: Emel Sayın

Acapulco Resort Convention Spa: Rober Hatemo

Les Ambassadeurs Hotel: Nil Burak