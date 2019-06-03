Bayram şekerleri sahneyi tatlandıracak
KONSER KONSER ÜSTÜNE:
Ramazan Bayramı dolayısıyla birbirinden güzel programlar hazırlayan ülkemiz otelleri bir hafta boyunca konser üstüne konser keyfi yaşatacak. Sibel Can’dan, Ebru Gündeş’e, Buray’a, Muazzez Abacı’ya, Berkay’a, Hadise’ye varıncaya kadar çok sayıda yıldız ülkemiz sahnelerine tat katacak
Kavurucu sıcaklarla birlikte Ramazan Bayramı da kapıya dayandı. Üç günlük bayram süresinin hafta içine düşmesi Türkiye insanına kesintisiz dokuz gün, ülkemiz insanına ise altı gün tatil imkanı kazandırdı.
Hal böyle olunca beş yıldızlı otelleri de iyice bayram telaşı sardı. Öyle ki önümüzdeki bir hafta boyunca ülkemiz otellerinde tam bir yıldız şöleni yaşanacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye’deki sanatçıların adamıza akın edeceğini söylesek hiç de yanlış olmaz.
Peki, beş yıldızlı otellerin bol yıldızlı programlarında kimler mi var? İşte birbirinden cazip konserlerle her telden eğlenceyi sahnesine taşıyacak olan otellerin bayram programı:
3 Haziran (Arife Günü):
Elexus Hotel Resort & Spa: Altay
4 Haziran (Bayramın 1. Günü):
Kaya Palazzo Resort & Casino: Sibel Can
Cratos Premium Hotel: Ebru Gündeş
Vuni Palace Hotel: Berkay
Salamis Bay Conti Resort Hotel: Zerrin Özer
Acapulco Resort Convention Spa: İzmir Showband
Rocks Hotel: Aşkın Nur Yengi
5 Haziran (Bayramın 2. Günü):
Merit Park Hotel & Casino: Volkan Konak
Elexus Hotel Resort & Spa: Deniz Seki
Limak Cyprus Deluxe Hotel: Koray Avcı
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: Funda Arar
Kaya Artemis Resort & Casino: Muazzez Ersoy
Les Ambassadeurs Hotel: Rafet El Roman
6 Haziran (Bayramın 3. Günü):
Concorde Luxury Resort & Casino: Cem Yılmaz
Elexus Hotel Resort & Spa: Serkan Kaya
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: İzzet Yıldızhan
Cratos Premium Hotel: Hadise
Malpas Hotel & Casino: Buray
Lord’s Palace Hotel Spa & Casino: Gülşen
Golden Tulip Nicosia Hotel: Şevval Sam
Les Ambassadeurs Hotel: Serdar Ortaç
Rocks Hotel: Aşkın Nur Yengi
7 Haziran Cuma:
Elexus Hotel Resort & Spa: Fatih Ürek
Limak Cyprus Deluxe Hotel: Seccad Mehmedi
Les Ambassadeurs Hotel: Yavuz Bingöl
8 Haziran Cumartesi:
Kaya Palazzo Resort & Casino: Koray Avcı
Elexus Hotel Resort & Spa: Maya Diab
Limak Cyprus Deluxe Hotel: Aleyna Tilki
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel: Emel Sayın
Acapulco Resort Convention Spa: Rober Hatemo
Les Ambassadeurs Hotel: Nil Burak