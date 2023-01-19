Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen araç sahiplerinin dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaştığını belirterek, araç harçlarının internet üzerinden ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait “https://online.vergi.gov.ct.tr” olduğunu ve bu adrese Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi “www.bub.gov.ct.tr” üzerinden de bağlantı verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden ‘KKTC Seyrüsefer’ araması yapan araç sahipleri, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaşmaktadır. Son olarak, yine aynı amaçla ‘bubvergi.com’ ve ‘bubgov.mobi’ alan adlarını kullanan iki internet sitesi tespit edilmiştir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçmiştir.

Motorlu araçların seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adres, Vergi Dairesi’ne ait ‘https://online.vergi.gov.ct.tr’ adresidir. Bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ‘www.bub.gov.ct.tr’ üzerinden de bağlantı verilmektedir. Araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları önemle rica olunur.”