Baybars: İhtiyacımız olan kapanma kararını almak için 21 gün kaybettik

HP Milletvekili Ayşegül Baybars sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni alınan kararları eleştirdi

İhtiyacımız olan kapanma kararını almak için 21 gün kaybettik. Doğru kapanma kararını alana kadar ise 2 yanlış kapanma kararı ile 10 gün daha kaybettik. Hükümetin bu kararsızlık ve işbilmez hali yüzünden vakalarımız ciddi oranda arttı. Daha önce söylemiştik, sıkı önlemler kapanma sürecini kısa geçirmemize ve hem sağlıkta hem ekonomide kayıpları daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur.