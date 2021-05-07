Baybars: Hükümet ülkeyi felakete sürüklüyor

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, Covid19’un dünyayı en kötü küresel krizlerinden birine soktuğunu ancak 2019’un sonunda başlayan küresel salgının, aşılamanın yayılması ve aşının ulaşmadığı yerlerde de her ülkenin kendine göre aldığı tedbirlerle kontrol altına alınmaya başlandığını; buna paralel olarak da birçok ülkede ekonomide düzelme yaşandığını söyledi. KKTC’de ise tam tersi bir durum yaşandığının altını çizen HP Milletvekili, hükümeti plansız, vizyonsuz olması nedeniyle eleştirdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu anlatan Baybars açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz ekim ayında küresel ekonominin düzelme sinyalleri vermeye başladığını açıkladı. IMF, 2021 yılında küresel ekonominin % 5.2 büyüme bekliyor. Her ülke küresel ekonomik krizle mücadele için elindeki kaynakları etkin ve adil paylaşmaya devam ederken KKTC’de hükümet ekonomiyi elbirliğiyle felakete sürüklüyor. Ekonomide yaşanan daralma, işsizliğin meydana getirdiği yoksulluk ülkemizde farklı alanları daha dramatik bir hale sokmaya devam ediyor. Başta turizm ve yükseköğrenim olmak üzere; KKTC ekonomisinde önemli ölçüde bir talep azalması ve daralma var. Bir yanda Turizm Bakanlığı tarafından ortaya konulamayan vizyon, turizm sektörünün ve bu sektöre bağlı 50’den fazla yan sektörün kendi öngörülerini ortaya koyamaması, plansızlık ve vizyonsuzluk, diğer yanda ise sadece 3 günlük kapalı turizmle turizm modellemesini hayata geçirdiğini ve turizmi canlandırdığını iddia eden Turizm Bakanlığı… Bu tutum, maalesef turizmdeki ve ona bağlı sektörlerdeki ekonomik yaraları artırmaya devam ediyor.”

“ESNAFIN BÖLGESEL SIKINTILARINA GÖRE FARKLI DESTEK PAKETLERİ HAZIRLANIP UYGULANMALIDIR”

“Yükseköğrenimin online yapılması ve ülkemize öğrencilerin gelişinin yavaşlaması diğer bir sıkıntıdır. Her ne kadar Eğitim Bakanlığı tarafından gelen öğrenci sayısı 12 bin civarında açıklanmış olsa da üniversitelerle yaptığımız görüşmelerde bu rakamları teyit edici bir bilgiye rastlayamadık” diyen HP Milletvekili, yurtlardaki doluluk oranlarında büyük sıkıntı olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’yle geçtiğimiz günlerde yaptıkları değerlendirmelerde sadece sağlık alanında yüz yüze eğitimin olduğunu öğrendiklerini, hükümetin henüz bir yol haritasi çizmemesi nedeniyle yeni akademik takvimde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğinin daha netleşmediğini aktaran Baybars, tüm ticari ve sosyal hayatın, ekonomik döngünün DAÜ’deki öğrencilere bağlı olan Mağusa’daki esnafın kan ağladığını anlattı. Mağusa esnafının elektrik, vergi ve kira ödeyemediğini anlatan HP Milletvekili, bölgesel sıkıntılarına göre işletmelere farklı destek paketlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Baybars, belirsizlik, plansızlık ve vizyonsuzluğun bu sıkıntıların temeli olduğunu söyledi.

“SAĞLIK KOŞULLARI SAĞLANARAK YABANCI YATIRIMCILARIN KKTC’YE GELİŞLERİ SAĞLANMALIDIR”

Yabancı yatırımcıya bağlı olarak gelişen gayrimenkul sektörü ve bu sektöre bağlı 63 sektöre ekonomik anlamda merhem olacak yatırımcıların henüz ülkeye gelişlerinin sağlanamamış olmasının da diğer bir sıkıntı olduğuna işaret eden Ayşegül Baybars, bu konuda da sağlık koşulları sağlanarak açılım yapılmasının şart olduğuna işaret etti. Baybars, ülkeye sıcak paranın girişini sağlayacak yatırımcıların gelişiyle ilgili de hala bir adım atılmadığını belirtti.

“HÜKÜMETİN VURDUMDUYMAZLIĞI NEDENİYLE VATANDAŞ KENDİSİNİ DEVLETSİZ, GÜVENSİZ HİSSEDİYOR”

Hükümetin maaşları ödemeyeceği korkusunun hakim olması nedeniyle perakende sektöründe %70’e yakın bir iş kaybı olduğunu söyleyen Baybars, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Açılıp siftah yapmadan kapanan işletmeleri görüyoruz. İşçi çıkarmamak için direnen ancak bunu başaramayan işletmeleri görüyoruz. Mükellefiyetlerini yerine getiremeyen hatta elektrik, kira borcunu ödeyemeyen esnafı görüyoruz. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası aylardır kepenk indirmek zorunda kalan 5 bin işletme olduğunu söylüyor. Tüm bu belirsizlik, kargaşa, ekonominin yönetilememesi, herhangi bir planlama olmamasının yarattığı daralmadan hükümetin haberi var mı? Hükümetin vurdumduymazlığı nedeniyle çiftçisinden işçisine herkes kendini devletsiz, güvensiz hissediyor.”