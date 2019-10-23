Baybars: Birlikte daha güçlüyüz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC ile Türk Dünyası arasında çok derin ve sarsılmaz kültürel bağların olduğuna işaret ederek, “Birlikte daha güçlü, daha iyiyiz” dedi.

Baybars, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde dün gece gerçekleşen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üye Belediyeler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Yönetim Kurulu Toplantısının KKTC’de gerçekleştirilmesinin hem yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, hem de Türk Dünyası arasındaki sarsılmaz bağların güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Baybars, “Türk dünyası arasında bulunan mevcut kültürel, tarihi bağlar gerçekten sarsılmazdır ve Türk dünyasının ortak çıkarları, hep bir arada dayanışma ve yardımlaşmayı gerektirir. Özellikle yerel yönetimler konusundaTürk Dünyası Belediyeler Birliği’nin derin tecrübeleri olduğu hepimizin malumudur” dedi.

Ayşegül Baybars, KKTC’nin, yerel yönetimler konusunda reform yapma çalışmaları çerçevesinde üzerinde oluşturmaya başlanan çalışma planında Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirtti. Baybars,”Hem yerelde, hem merkezde Türk dünyası ile ortak projeler geliştirmek, iş birliğimizi güçlendirmek, derin ve tarihi kültürel bağlarımızı bu anlamda geliştirerek, ortak bir vizyonla veya yenilikçi anlayışla hayata bakmak bizim için son derece önemli” diye konuştu.

Baybars, bakanlık olarak hiçbir belediyenin yerelde idari özerkliklerine müdahale etmeden, belediyelerin kendi güçlerini elinde tutmaları ve yerel demokrasinin en temelinde yer alan güçlü belediyelerin oluşmasına katkı sağlama konusunda belediyelerle hareket etmeyi görev bildiklerini söyledi.

Bakan Baybars, bu amaçla belediyelerin güçlenmesi, kendi gelirlerini yaratarak KKTC halkına daha iyi hizmet vermeleri için merkezi hükümet olarak katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Baybars, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı’nın KKTC’de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını, KKTC ile Türk Dünyası arasında çok derin ve sarsılmaz kültürel bağların olduğunu söyledi. Baybars, “Birlikte Daha Güçlü, Daha İyiyiz” dedi.