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Batı Nil Virüsü’nden korunmak için bireysel önlemler

5 Ağustos 2019

Sağlık Bakanlığı’nda Dr. Ali Pilli’nin başkanlığında,bakanlık yetkilileri, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Biyologlar Derneği  başkan ve yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Batı Nil Virüsü ile igili bireysel olarak alınması gereken önlemleri tekrar gündeme getirilerek kamuoyunu  bilgilendirme kararı alındı.

Buna göre bireysel olarak almamız gereken önlemleri hatırlatmak amacı ile Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’nin sivrisinek ısırıklarından korunmak amacıyla yayınlamış olduğu maddeler ve afiş kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Batı Nil Virüsü hastalığı Culex türü sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşan, yaz ve sonbaharın ilk dönemlerinde görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde ilk defa bu yıl bildirilen hastalık nedeni ile başvuran hastala sayısının artması nedeni ile ülke çapında her birimizin alınması gereken önlemlerde üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

Batı Nil Virüsü hastalığıyla mücadelede ilk yapılması gereken hastalığın vektörü olan sivrisineklerin kontrol altına alınmasıdır. Bu amaçla sivrisineklerin üreme alanı olan durgun su birikintilerinin ilaçlanması ve yahut küçük su birikintilerinin kurutulması önemlidir. Batı Nil Virüsü hastalığından korunmak için sivrisinek sokmalarından korunmamız esastır. Bireysel olarak alabileceğimiz önlemler arasında

-Evlerimizin kapı ve pencerelerine sineklik takılması
-Evlerimizde cibinlik kullanılması -Bahçelerimizde, sokaklarımızdaki su kuyuları, su depoları, foseptik çukurları, kullanılmayan havuzlar gibi su bulunan yerlerin üzerinin kapatılması
-Süs havuzları gibi su bulunan yerlerdeki suyun sık sık değiştirilip tazelenmesi
-Araba lastiği, konserve kutusu, yoğurt kabı, saksı altlıkları gibi içinde su birikerek sivrisineklerin üreyebileceği yerlerinin kontrol edilmesi ve varsa suların boşaltılması ve kurutulması
-Evlerimizin etrafına sivrisinekleri kovucu feslikan, nane gibi ıtırlı bitkiler ekilmesi
-Özellikle sivrisineklerin kan emme (ısırma) vakitleri olan akşam saatlerinde açık alanlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, mutlaka dışarı çıkılacaksa uzun kollu, uzun bacaklı giyecekler seçilmesi
-Sulak alanlar gibi riskli bölgelerde bulunmak zorunda kalacak olanların öncesinde vücutlarına sivrisinek kovucu spreyler sıkması
-Evlerimizin kapı-pencere pervazlarına rezidüel (kalıcı) ilaç uygulaması yapılması.

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