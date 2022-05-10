Basketbola devlet engeli

Federasyonların devlet katkılarını henüz alamaması sonrası Basketbol Federasyonu bazı kategorilerini dondurma kararı aldı

Ocak ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurmada yaşanan sıkıntı, ülke sporunu da olumsuz etkilemeye başladı. Basketbol Federasyonu, devlet tarafından yapılan katkının uzun bir zamandır ödenememesi nedeniyle bazı kategorilerini dondurma kararı aldı. Yapılan açıklamada federasyonun paydaşlarına daha fazla borçlu kalamayacağı ve devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını duyurdu.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

Basketbol camiasına ve kamuoyuna duyurulur. Basketbol Federasyonu, paydaşlarına daha fazla borçlu kalamayacağı ve devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını üzülerek bildirir. Temennimiz federasyonun devletten alması gereken katkıların en kısa sürede ödenmesi ve kategorilerin en kısa sürede kaldığı yerden devam etmesi veya oynatılmasıdır.