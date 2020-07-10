FutbolSpor

Başkentte 2 kritik karşılaşma

10 Temmuz 2020
yenicami çetinkaya maçı

Futbolda Süper Lig 28. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren takımlar kritik 90 dakikalara çıkacaklar.

Ligde şampiyonluğu ilan eden Mağusa Türk Gücü’nden sonar son sıradaki Gençlik Gücü ve bir üzerindeki Düzkaya lige tutunabilme umutlarını azalttılar. Play-out bölgesinde ise müthiş bir mücadele yaşanıyor. Çetinkaya, Gönyeli, Binatlı, Hamitköy, Baf Ülkü Yurdu hatta Göçmenköy hala riskli bölgede yer alıyorlar.

Bugün Gönyeli’de Gönyeli ile Göçmenköy mücadelesi 2 takım için büyük önem taşıyor. Göçmenköy kazanırsa kendini tehlikeli bölgeden kurtaracak. Gönyeli kaybederse tehlikeli bölgede kalacak. Düşme hattında en kritik takım Çetinkaya ise akşam 20.00’de Yenicami ile karşılaşacak.  Geçtiğimiz yılın 29. Haftasında Yenicami’den puan alıp siyah-beyazlıları şampiyonluktan eden Çetinkaya şimdi Yenicami karşısında puan arayacak. Yenicami’de ise kaybedilen şampiyonluğun intikamını alma düşüncesi var. Bakalım bu kritik karşılaşmada hedefine hangi takım ulaşacak?

Kaynak: Avrupa Gazetesi – Necati Özsoy


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