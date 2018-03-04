Başkent taverna müziğine doydu

GALLIS’LE EĞLENDILER:

Rum Taverna müziğinin Türkiye’de öncülüğünü yapan Yunan müziğinin başarılı ismi Gallis, Başkent Lefkoşa’da sahne aldı. Tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleriyle özel sirtaki, zeybek ve oryantal danslarıyla muhteşem bir geceye imza attı

Yunan, Türkçe pop ve Balkan müziğinin duayeni Gallis, geçtiğimiz Cuma akşamı Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı. Tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleriyle özel sirtaki, zeybek ve oryantal danslarıyla muhteşem bir geceye imza attı. Gallis, Yunanca şarkıların yanı sıra Türkçe şarkılara da sahnesinde yer verdi. Kıbrıs adasına özgü olan Dillirgayı sahnesinde söyleyerek büyük ilgi topladı. Yaklaşık iki saat süren gecede konuklar müzik dolu bir gece yaşadı.