Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güvenoyu almasının ardından Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Başkanlık ettiği toplantıda, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Katip Üyeler , Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner ve Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç katıldı.
Toplantıda Meclis Divanının gündeminde bulunan rutin konular görüşüldü.