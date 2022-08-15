Başkan Sertoğlu’ndan açıklama

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu gibi bu topluma mal olmuş bir kurumun başkanına ve yönetim kuruluna kimsenin “şerefsiz” yakıştırması yapamayacağını ifade ederek, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ”hakaret davası” açtıklarını duyurdu.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:

Spor kamuoyuna;

Bugün itibariyle KTFF Yönetim Kurulu ile birlikte Sayın Ersin Tatar’a “hakaret davası” açmış bulunmaktayız. Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki bizim hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir derdimiz, bir problemimiz yoktur. Ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) gibi bu topluma mal olmuş bir kurumun başkanına ve yönetim kuruluna kimse “şerefsiz” yakıştırması yapamaz, bu kelimeyi sarf edemez.

Bu kurumun başında olan ve yöneten kişiler olarak bizim görevimiz bu güzide kuruma yapılacak her türlü saldırı ve hakaretlere karşı dimdik durmaktır. Bundan önce hep böyle yaptık, bundan sonra da böyle olacak.

Bu konu bizim için bugün yargıya taşınarak kapanmıştır. Bundan sonraki süreç de yargı sürecidir. Son noktamız yargı süreciydi ve yaptığımız başvuruyla da Sayın Ersin Tatar’ı bugünden itibaren yargıya havale ettik. Yüce yargımıza olan güvenimizin sonsuz olduğunu belirtir, saygılar sunarım.