BASIN-SEN’den Kartal Harman’a hakaret davası

Sendikamız Yönetim Kurulu’nun onayı ile bugün yaptığımız basın açıklamasındaki düşüncelere tahammül dahi edemeyen ve açıklamanın içeriğini anlamadan eleştiri yapma yetisini kaybederek Basın-Sen ve üyelerine hakaret eden Kartal Harman hakkında avukatımız Tacan Reynar aracılığı ile yasal işlem başlatmış bulunuyoruz.

Basın-Sen, düşünce özgürlüğüne her zaman önem vermiştir. Fakat haddini aşan açıklamaları sendika olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Sendika Yönetim Kurulumuzun yaptığı açıklamaları anlamadan, kin ve toplumu ayrıştırmaya yönelik yapılan açıklamaları kınıyoruz.

Açıklamaları herkes beğenmek ya da desteklemek zorunda değildir. Ayni şekilde bu açıklamalara eleştiri getirmek de her bir bireyin en doğal hakkıdır.

Ancak fikre karşı fikirle gelmek yerine terbiye sınırlarını aşıp hakarete varan söylemler kullanılması, düşünce özgürlüğüne yapılmış bir saldırı anlamı taşımaktadır.

Bu nedenle bu tür zihniyetlere geçit vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Genel Sekreter

Hurşide Baybora