BASEL KKRŞ Beşinci yarışı Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapıldı.

2 günlük programla organize edilen ve Balıkesir ile Hamitköy çevresinde hazırlanan etaplarda yapılan rallide 13 ekip mücadele etti. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünde start ve finiş seremonisi yapılan rallide ekipler 8 etap geçtiler. İki gün boyunca seyirciler etapları doldururken, ralliciler de etaplarda hünerlerini sergilediler. Rallinin ilk gününde 2 kez art arda yaklaşık 14 kilometrelik Balıkesir etabı geçildi. İlk etabı Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi lider tamamlarken, ikinci etabı MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi zirvede noktaladı. Günün lideri Fahri-Tan ikilisi olurken, ikinci Denktaş-Mişon ikilisi oldu. İkinci güne bomba gibi başlayan ekip ise Flat Out Rally Team’den Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. İkili, rallinin ikinci gününde geçilen 6 etapta da en iyi dereceyi yaparak arkalarına bakmadan finişe ulaşmayı başardılar. Şampiyona lideri Fahri-Tan ikilisi ikinci olurken, Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi podyuma çıkmayı başaran ekip oldular. Bu üçlü aynı zamanda Sınıf 2’nin de podyumunu oluşturdular. Podyumu kaçırarak dördüncü olan ekip ise Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi oldu. Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilen yarışta sınıflarda da çekişmeler yaşandı. Sınıf 1’i kazanan ekip MRB Racing Team’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi olurken, ikili genel klasmanda beşinci oldu. Sınıf N’nin birincileri Good Year Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi olurken, Sınıf N ikincisi yine Good Year Racing Team’den Cevdet Alptürk-İrfan Topcu ikilisi oldu. Sınıf R Birincilik kupasını Sami Doğan-Ali Burhan ikilisi kazandı. Zorlu rallide 5 ekip çeşitli sebeplerle finiş göremedi. Günün ilk etabında büyük şanssızlık yaşayarak, finişe metreler kala kaza yapan Denktaş-Mişon ikilisi ralliye erken veda ederken, bir sonraki etap Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Yusuf Çocuk-Zeki Çetinkol ikilisinin finiş göremediği etap oldu. Bu etap ayrıca normal etaba çevrildi ve ekipler finişe ulaştı. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni David People önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Limasol Türk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve David People Direktörü Sami Osmanlı takdim etti.

2021 Limasol Sigorta Rallisi İlk gün dereceleri