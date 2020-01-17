Başbakanlıkta trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

“Ülkedeki Trafik Güvenliği” konulu toplantının üçüncüsü bugün Başbakanlık’ta gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede trafik güvenliğiyle ilgili konuların ele alınması için Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan ve ilki Başbakan Tatar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü bugün Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya PGM Trafik Polis Müdürü, Bağımsız Şöfor Okulları Birliği, Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü, Sigortacılar Birliği, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlık Müdürü, İstatistik Kurumu Başkanı, Trafik Dairesi Müdürü ve Karayolları Dairesi Müdürü de katıldı.

Toplantıda ülkedeki trafik güvenliğini sağlamaya yönelik birtakım çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki hafta devam edecek olan toplantıda çalışmaların değerlendirileceği kaydedildi.