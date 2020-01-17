Kıbrıs

Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı

17 Ocak 2020
başbakanlık

 Başbakanlık,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarında projede değişikliğe gidilmesi nedeniyle  sürecin uzadığını, gelinen aşamada projenin tamamlanmış olup  geçici kabulün yapıldığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi.

Açıklamada,  hava koşullarının müsait olması durumunda  çevre düzenlemesine hızla başlanacağı ve anıt mezarın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın  layık olduğu şekle geleceği kaydedildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bugün bir yerel gazetemizde yer alan ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının bitirilmesi ile ilgili  kamuoyunu aydınlatmak üzere bu açıklama yapılmıştır.

Daha önce  belirlenen projede değişikliğine gidilmiş olması sürecin beklenenden çok uzamasına neden olmuştur. Gelinen aşamada proje tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır. Sadece çevre düzenlemesi kalmıştır.

Hava koşullarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesi çalışmalarına hızla başlanacak ve Anıt mezar Kurucu Cumhurbaşkanımızın layık olduğu şekle gelecektir.”



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