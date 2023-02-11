Başbakanlık: Türkiye geneli kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 48 - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Başbakanlık: Türkiye geneli kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 48

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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adıyaman deprem enkaz
Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Paylaşım şu şekilde:
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan kardeşlerimizin son ikisinin naaşına da ulaşmış bulunuyoruz.
Ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirdiğimiz KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselmiştir.
Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur.
Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.
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Tags:AdıyamanBaşbakanlıkdepremisias otelKKTCTürkiye
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