Başbakanlık: İşletmelere 3 puanlık faiz desteği sağlandı

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nda yapılan açıklamada, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından 3 puanlık faiz desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada İşletmelere Destek Kredisi adı altında ilk 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli toplam 930 adet işletmeye toplam 417.230.020,-TL’lik kredi kullandırıldığı söylendi.

Açıklama şöyle:

Korona Virüs (COVID-19) salgınının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla, Kredi Garanti Fonu tarafından, Portföy Garanti Sistemi kapsamında “İşletmelere Destek Kredisi” adı altında Kredi Portföyü oluşturulmuştur. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından 3 puanlık faiz desteği sağlanmıştır.

İşletmelere sunulan bu kredi paketi 21.05.2020 tarihinden başlayarak 07.08.2020 tarihinde son bulmuştur.18 bankanın katılmış olduğu “İşletmelere Destek Kredisi” kapsamında ilk 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli toplam 930 adet işletmeye toplam 417.230.020,-TL’lik kredi kullandırılmıştır.

Krediler sabit ve değişken faizli olarak kullandırılmıştır. Sabit faizli kredilere vadesi boyunca, değişken faiz kredilere ise ilk 15 ay için %12 oranında faiz uygulanacaktır. Değişken faizli kredilere 16’ıncı aydan sonra uygulanacak faiz oranı TLREF (Türk lirası gecelik referans faiz oranı ) oranına 4 puan eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır.

Bu krediler ile ilgili bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf alınmamıştır.

Başbakan Ersin Tatar, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) garantili ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından faiz desteği sağlayacak yeni bir Kredi Paketi hazırlanması için talimat verdiğini açıklamıştır.