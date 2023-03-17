Başbakan’dan 18 Mart mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu var oluş mücadelesini Çanakkale Destanı ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerden aldığı ilhamla gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 18 Mart şehitlerini andı.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında “Bu millet eğilmez, Çanakkale geçilmez” ifadelerine yer veren Üstel, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canını veren aziz şehitleri anmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, mesajında şunları ifade etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” diyerek başlattığı tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve var oluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile milletimiz; tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirtmiştir.

Birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön veren zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı da Çanakkale Destanı ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerden aldığı ilhamla var oluş mücadelesini gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin katkılarıyla hak ettiği özgürlüğüne kavuşmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”