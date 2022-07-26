Başbakan Üstel: Kaynak bulundu maaş kesintisi yapılmayacak

Başbakan Ünal Üstel kaynak yetersizliği nedeni ile yasa gücünde kararname ile yapılacağı açıklanan maaş kesintisinin yapılmayacağını bildirdi.

Başbakan Ünal Üstel gün içerisinde kendi başkanlığında ilgili bürokratlarla yapılan çalışmalar sonrasında, kamuda maaş kesintisine gidilmesini gerektiren sorunun yaratılan yeni kaynakla giderildiğini ve yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini açıkladı.

Yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesi ile birlikte maaşların tam olarak ödeneceğini ifade eden Başbakan Üstel şöyle dedi:

“Emekliler, şehit ve malul gaziler, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlarla ilgili ödeme bankalara ödeme talimatı bugün kesintili olarak gittiğinden dolayı ödemeleri yüzde 10 eksik olacak. Ancak bu eksiklik

Cuma günü memur maaşları ödenirken giderilecek ve kesintiler onlara geri ödenecek. Kısacası yaratılan yeni kaynakla birlikte cuma günü tüm kamu çalışanları, emekliler, şehit ve malul gaziler, sosyal yardım ve eneglli maaşı alanlar maaşlarını tam olarak almış olacak. “

Ünal Üstel Maliye Bakanlığında gün içerisinde görev değişimi yaşanması sonrasında kendi başkanlığında bir durum tespit ve değerlendirme toplantısı yapıldığını ve bu toplantıda yaratılan yeni kaynakla birlikte yasa gücünde kararnameyi uygulamaya koyacak bir gereksinim bulunmadığını gördüğünü söyledi.

Bu tespitin yapılmasının ardından maaş kesintisine gidilmemesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Başbakan Üstel, ülkede ekonomik sorunların çözülmesi ve hem kamu hem de reel sektörde yaşanan sıkıtıların kalıcı bir şekilde aşılması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.