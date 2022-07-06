Başbakan Üstel, CTP’nin eylemini eleştirdi ve “popülizm” yapıldığını söyledi

Başbakan Ünal Üstel bir açıklama yaparak ana muhalefet partisi CTP’nin bugün yaptığı eylemdeki söylemlerine dikkat çekti ve “popülizm yaparak, halkımızı Bayram öncesi huzursuz etmeye ve kışkırtmaya çalışmasına gerek yoktur” dedi.

Başbakan Üstel ayrıca “hükümet olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Başbakanın açıklaması şöyle:

Yakıt sağlayıcı firmadan kaynaklanan yakıt ve arızalar nedeniyle ülkemizde son günlerde yaşananelektrik sorununu hızlı bir şekilde çözmek ve halkımızı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki ikiadet jeneratör 48 saat gibi kısa bir süre içerisindedevreye alınmış, trafo arızaları giderilmiş, gereken yakıt temini yapılmıştır.

Hükümet olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hükümetimiz, halkımızın Bayram’ı refah içinde geçirmesi çabası içerisindeyken, ana muhalefet partisi bu çabamızı popülist bir yaklaşımla eleştirme gayreti içine girmiştir.

Ana muhalefet partisi Başkanı ve milletvekilleri, bugün Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada talep ettiği bilgi ve belgeleri, kendisi veya partisi adına, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince devlet kurumlarımızdan yazılı olarak talep etmesi gerektiğini bildiğinden şüphem yoktur.

Ana muhalefet partisinin bu şekilde popülizm yaparak, halkımızı Bayram öncesi huzursuz etmeye ve kışkırtmaya çalışmasına gerek yoktur. Devlet olarak ülkemizin huzur ve refahı için aldığımız kararların arkasındayız, halkımızın bir gün daha elektriksiz kalmaması için gereğini yapıyoruz. Yakıt alımı için uluslararası ihaleyi de başlattık.

Ana muhalefet partisinin mahkemeye başvurduğunu söyleyen ana muhalefet liderinin, yargıya intikal etmiş meselelerle ilgili yorum yapılmaması gerektiğini herkesten iyi bilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Hükümetimiz, halkımızın refahını ve yaşam kalitesiniartıracak, yüzünü güldürecek icraatları hayata geçirmek için özverili çalışmalarına, Anavatanımız Türkiye’nin de verdiği güçlü destekle devam edecektir.