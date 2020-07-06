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Başbakan Tatar: Yine birlikte başaracağız

6 Temmuz 2020
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar bugün halka “Yine Birlikte Başaracağız” mesajı gönderdi.

Açıklama şöyle:

YİNE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Değerli vatandaşlarım,

Bildiğiniz üzere ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren zamanında almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın da sürece uyumu ile salgını başarıyla yönetip 5 hafta gibi kısa bir sürede toplam 108 vaka ile kontrol altına almıştık.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra halkımızın refahı için sıra ekonomik açılıma gelmiş ve almış olduğumuz kararlarla kademeli olarak önce ülke içerisinde, sonra Güney Kıbrıs’la ve Türkiye ile açılım sağlamıştık. Gerek ülke içerisindeki açılımlarımızda gerekse de sınır kapılarının açıldığı andan itibaren halkımızın sağlığını korumayı hiçbir zaman gözardı etmedik. Bu nedenle tüm geçişleri bilimsel veriler ışığında  minimum riskler içerecek şekilde planladık. Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’tan ülkemize günlük geçişler ortalama 1500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarındadır.

Türkiye’den ülkemize yapılan girişlerde, gelen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi istenmekte ve giriş kapılarında ikinci bir PCR testi daha uygulanmaktadır.Testler kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve risk minimuma indirilmektedir.  Test sonuçları pozitif olan kişiler sağlık ekiplerimiz tarafından gözetim altına alınmakta ve tedavilerine hemen başlanmaktadır. 1 Temmuz sonrası ülkemizde saptanan pozitif COVID-19 vaka sayısı 5’tir. Vaka sayılarını kontrol edilebilir düzeyde tutarak, zamanla azaltacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de halkımızın sağlığını korumak yine en büyük önceliklerimiz arasındadır. Daha öncesinde olduğu gibi zor günleri birlikte başaracağımıza olan inancımla sizleri sevgiyle kucaklıyorum.


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