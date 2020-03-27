Başbakan Tatar, maaşını bağışladı

“Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız” diyen Başbakan Tatar, bağış kampanyası için ilk ateşi yaktı.

Başbakan Ersin Tatar, canlı yayında bu ay alacağı 8 bin 500 TL’lik maaşını bağışladığını açıkladı. “Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız” diyen Başbakan Tatar, bağış kampanyası için ilk ateşi yaktı.

-Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız.