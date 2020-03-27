Kıbrıs

Başbakan Tatar, maaşını bağışladı

27 Mart 2020

“Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız” diyen Başbakan Tatar, bağış kampanyası için ilk ateşi yaktı.

Başbakan Ersin Tatar, canlı yayında bu ay alacağı 8 bin 500 TL’lik maaşını bağışladığını açıkladı. “Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız” diyen Başbakan Tatar, bağış kampanyası için ilk ateşi yaktı.

-Sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, durumu daha ihtiyaçlı olan insanlara yardımcı olmalıyız.

-Bu zamanda mücadele ve dayanışma ruhuyla birbirimize yardımcı olarak bugünleri de aşacağız

-Halkımızın da bu duyarlığı ve hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ederim.;

Başbakan Ersin Tatar’ın yaktığı ateş, büyüdü ve Başbakan Ersin Tatar’ın ardından bağışlar yağdı:

HP GENEL BAŞKANI YENEL SENİN:

-Bugün hayırlı bir iş için canlı yayına bağlandık, öncelikle diyalog medyaya teşekkür ederiz.

-Bugün 50 bin TL bağışlamaya hazırım.

-Bunun yanı sıra çağrı yapmak isterim. Devlet tarafından partilere yapılan katkılardan %25 kesinti yapılmıştır geri ödenmesi koşuluyla.

-Benim önerim siyasi partilerden 3 ay boyunca %50 kesinti yapılsın ve geri ödemede olmasın. Diğer partileri de bu öneriyi yapmaları için davet ediyorum.

-Eğer diğer tüm siyasi partiler de bize destek olursa çok daha ivedi şekilde bu sorunları çözeceğimize inanıyorum

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI TOLGA ATAKAN

-Bu ay ki maaşımın tamamını bu kampanyaya bağışladığımı bildirmek isterim

-8 bin 500 TL bağış yaptı

UBP MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN HASİPOĞLU

– Kıbrıs Türk halkı elini taşın altına koyabilen bir halk. Biz bunu 1974 öncesinde de aynı şekilde gösterdik. Güney Kıbrıs’ın kabul etmediği mültecilere de kucak açtık. Vatandaşımız gerçekten bu konuda duyarlı.

-Bu anlamda ben de varım diyorum ve ben de maaşımı göndereceğimi taahhüt ediyorum.

-Bu zor süreçte herkese sağlık ve sabır diliyorum.

-Herkesin evlerinde kalmasını ve sokağa çıkmamasını diliyorum.

-Devletimiz de tedbirler aldı. Kendi kendimize kalarak dinlenme sürecini geçiriyoruz. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

HP MİLLETVEKİLİ GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU

-Arkadaşlarımız maaşlarını bağışladılar, ben de bağışlayacağım

-20 bin TL bağış yapmak istiyorum.



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