Kıbrıs

Başbakan Tatar, Londra’ya gidiyor

28 Kasım 2019

Başbakan Ersin Tatar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bu akşam yerel saatle 19.45’te Londra’ya gitmek üzere Strazburg’dan ayrılacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca TC Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Tatar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak basın toplantısı da düzenleyecek.

Tatar, Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından cumartesi günü yurda dönecek.



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