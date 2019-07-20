Başbakan Tatar konuklar onuruna yemek verdi… Başbakan Ersin Tatar 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45. Yıldönümü dolayısı ile KKTC’de bulunan konuklar onuruna yemek verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Merit Otel’de yer alan yemeğe, Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar, milletvekilleri ve Yabancı Parlamenterler katıldı.