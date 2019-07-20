KıbrısManşet

Başbakan Tatar konuklar onuruna yemek verdi

20 Temmuz 2019

Başbakan Tatar konuklar onuruna yemek verdi… Başbakan Ersin Tatar 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45. Yıldönümü dolayısı ile KKTC’de bulunan konuklar onuruna yemek verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Merit Otel’de yer alan yemeğe, Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar, milletvekilleri ve Yabancı Parlamenterler katıldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

DOĞUKAN ULAÇ

Doğukan bugün Boğaziçi Maratonu’nda

20 Temmuz 2019
Elizabeth Spehar

Spehar, Kıbrıs’taki son durumu BM Güvenlik Konseyi’ne bildirdi

20 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Akıncı Fuat Oktay’ı kabul etti

20 Temmuz 2019

Protokol imzalandı: 750 milyonluk kaynak aktarımı serbest bırakıldı

20 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı