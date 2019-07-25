KıbrısManşet

Başbakan Tatar, hidrokarbon konusunda yaşananları ATV’ye değerlendirdi

25 Temmuz 2019

Başbakan Ersin Tatar hidrokarbon konusunda yaşanan gelişmeleri ATV’ye değerlendirdi.

Konunun hak hukuk çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini belirten Başbakan Tatar, “Sen kazı yaparsan, ben de bu tarafta kazı yapacağım” dedi.

Türkiye ile birlikteliğin korunması ile Rumların karşısında durulabilineceğini belirten Başbakan Tatar, “ benim hükümetim yüzde yüz Türkiye ile bu yolu yürüme taraftarıdır. İnşallah Türkiye ile bu şekilde bu süreci ileri bir noktaya taşırız. Önemli olan dünyaya bu mesajı vermektir” şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin birilerine saldırma niyetinde olmadığını, haklarını savunduğunu vurguladı, denizlerin toprak kadar önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta hala bir anlaşma olmadığını belirten Başbakan Tatar, Rum Yönetiminin bu noktadaki tutumunu eleştirdi…
Tatar “Müslüman, Hristiyan çatışmasına kadar gidebilir” uyarısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türkünün tek çaresinin kendi devlet çatısı altında Türkiye’nin garantörlüğünde yaşamaya devam etmek olduğunu belirtti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

25 Temmuz 2019

“Bizim için önemli olan KKTC’yi güçlendirmek”

25 Temmuz 2019

Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu atandı

25 Temmuz 2019

Akıncı, Lacroix’i kabul etti

25 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı