Başbakan Saner’den Girne Turizm Limanı’nda inceleme

Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu. Başbakan Saner’e İçişleri Bakanı Kutlu Evren eşlik etti. Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, limanın çalışmaları yanında, Covid Önlemleri ile ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı.

Başbakan Saner, gerek Covid önlemleri gerekse de limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde bir takım düzenlemeler yapılacağını belirtti. Başbakan Saner, “ İvedilikle gerekli adımları atacağız” dedi