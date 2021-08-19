Başbakan Saner, KKTC’ye döndü

Başbakan Ersan Saner, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında Fuat Oktay, KKTC’nin Türkiye için önemine işaret ederek, Kıbrıs Türkünün haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Saner de Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs’ta daha fazla zaman kaybedemeyeceğini belirterek, AnavatanTürkiye’nin desteğiyle yürütülen egemen eşitlik temelindeki yeni çabalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, yangın felaketinden en çok etkilenen Manavgat bölgesinde de incelemelerde bulunarak, rehabilitasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mücadeleye katkı amacıyla KKTC’nin yangına bir ekip gönderdiğini hatırlatan Saner, zararların telafisi için elden gelenlerin yapılacağını kaydetti.

Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak topladıkları yaklaşık 65 konutun inşasını karşılayacak 17 Milyon TL’lik katkıyı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, AFAD’a iletilmek üzere teslim ettiklerini söyleyen Saner, “İnşallah bu katkı ile bölgenin rehabilitasyonuna KKTC’nin bir desteği olursa bundan mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, İstanbul ve Antalya temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.