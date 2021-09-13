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Başbakan Ersan Saner Mağusa Kale Lions Kulübünü kabul etti

13 Eylül 2021
Ersan Saner





Başbakan Ersan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü yeni dönem Başkanı Ln. Özlem Bilgehan ve beraberindeki  Yönetim Kurulu heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

 

Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Özlem Bilgehan yeni dönemdeki projeleri ve  yapılacak çalışmalar hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.



 

Başbakan Saner de Mağusa Kale Lions kulübünün çalışmalarını hep takdirle takip ettiğini belirterek  çalışmalarında başarılar diledi ve halkın yararına halk için yapılacak  çalışmalarına  destek vermeye de hazır olduğunu söyledi.

 

Kulup Başkanı Bilgehan Başbakan Saner’e desteklerinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek çiçek ve Bilgehan’ın dönemine ait kulüp flamasını takdim etti.

 

 





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13 Eylül 2021


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