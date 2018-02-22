Başbakan Erhürman KITREB’in 41. yıl kokteyline katıldı

Başbakan Tufan Erhürman, turizm rehberlerinin ülkeyi en bilen, anlatan ve tanıtanlar olduğunu söyleyerek, önemli bir iş yaptıklarını belirtti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, dün akşam, Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin (KITREB) 41. yıl kokteyline katıldı.

Başbakan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülkemizde herhangi bir meslek örgütünün veya sivil toplum örgütünün 41 yaşına ulaşması ve hizmet vermeye devam etmesi bizi gerçekten çok sevindiren bir durum. Çünkü ülkemizde bu konularda zaman zaman çok da başarılı olamayabiliyoruz” dedi.

KITREB’in bu günlere gelmesinde emeği olanları kutlayan Başbakan Erhürman, turizm rehberlerinin, herkesin ezberlediği ama hakkını veremediği “turizm bizim öncü sektörümüzdür” cümlesini hakkı verilir hale getirmek için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

“Yerel rehbere güven ve saygı duy” sloganının çok önemli olduğunu dile getiren Erhürman, “Rehberlerimiz, bu ülkeyi en iyi biz biliriz, en iyi biz anlatırız, en iyi biz tanıtırız da diyor. Bu çok önemli” diye konuştu.