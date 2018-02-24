Başbakan Erhürman: Bet ofislerin sayısı azaltılacak

Başbakan Tufan Erhürman dün yaptığı basın toplantısında bet ofislerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bet ofisleri konusunda göreve gelir gelmez raporlar hazırlattığını ve bet ofisi işletmecileriyle görüştüğünü söyleyen Erhürman, raporlardan veriler paylaştı.

Şu anda 5 şirketin müşterek bahis faaliyeti gösterdiğini, bu şirketlerin 51 müşterek bahis evi olduğunu dile getiren Erhürman, bahis evlerinde 657 personel çalıştığını; merkezleriyle birlikte bu sektörde çalışan 1000 civarında personel bulunduğunu söyledi.

“SPOR FONU’NA 6,7 MİLYON EURO, VERGİ DAİRESİ’NE 8 MİLYON DOLAR…”

Erhürman, müşterek bahis oynatma izni karşılığında 6 milyon 750 bin Euro gelirin Spor Fonu’na aktarıldığını; Gelir ve Vergi Dairesi’nin 3 milyon 967 bin 400 Dolar stopaj, 4 milyon 50 bin 400 Dolar şans oyunları hizmet vergisi aldığını ifade etti.

Lisans düzenleme kurallarına değinen Erhürman, bunlara göre bahis evlerine 21 yaş altı kişilerin giremeyeceği; lisansın devredilemeyeceği, bir kuponda 15 bin Euro’nun geçilemeyeceğini kaydederek, nüfus kuralları ile ibadet yeri ve eğitim kurumlarından 100 metre uzakta olma kurallarına işaret ederek, bu kurallara uymayan bet ofislerinin kapatılacağını vurguladı.

“AYKIRILIK TESPİT EDİLENLERİ KAPATMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ”

Bet ofisi işletmecileriyle denetimlere başlamadan görüşmek ve bilgi vermek istediğini anlatan Erhürman, aykırılık tespit edilen bahis evlerini kapatmaktan imtina etmeyeceklerini söyledi.

“SAYININ AZALTILMASINDA ORTAK GÖRÜŞE ULAŞTIK”

Başbakan Erhürman, bu konuda hükümet programında yer alan bölüme işaret ederek, bet ofis sayısının azaltılması konusunda işletmecilerle de ortak görüşe ulaştıklarını kaydetti.

Sanal bahis konusunda Cebelitarık, Malta ve Güney Kıbrıs’taki düzenlemeler baz alınarak yasal düzenleme başlattıklarını açıklayan Erhürman, casinoların içinde bet ofislerin yer aldığını öğrendiğini ve casinolara çok sayıda KKTC vatandaşının girdiğini kaydederek, KKTC vatandaşlarının buralara girmemesi için çalışma yapacaklarını vurguladı.