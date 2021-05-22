Basat: Zarar gören hiçbir zaman sadece ağaçlar, otlar, bitkiler değildir

Dikmen Taşkent arasında çıkan yangına müdahale çalışmalarına yardım eden Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat yangında sadece bitkilerin zarar görmediğinin altını çizdi.

Kemal Basat açıklamasında “Bu yangında birçok yılan, kirpi, tavşan, keklik, ve diğer kuş yavruları ve yuvaları başta olmak üzere sayısız hayvan zarar görmüş ve telef olmuştur” dedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 22.05.2021 tarihinde, saat 11:50 sıralarında, Dikmen – Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 800 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Basat’ın açıklaması şöyle:

Her zaman söylüyoruz, yangınlarında yanan hiçbir zaman sadece ağaçlar, otlar, bitkiler değildir.