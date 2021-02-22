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Basat: Sarsıntı 4-4.5 şiddetinde

22 Şubat 2021





Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taşkent köyünün yanında bulunan taş ocağında patlama yapılmasından dolayı isyan etti. Basat’ın yaptığı paylaşım şöyle;

“Evet evde çalışırken bir anda camlar zonglar yerinizden sekersiniz, köpekler havlamaya başlar vs… Sarsıntı 4-4.5 şiddetinde ama yok yok, deprem olmadı.

Dikmen – Taşkent ile Taşkent – Lefkoşa yolunun bozuk olmasının tek sebebi taş ocağı patlatma yaptı yine… Biz de iliklerimizde hissettik sadece, ‘büyütülecek’ birşey yok…

Koltuktan sekip geri koltuğa düşerken farkettim… Açılmışız… Hayırlısı…”

 





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22 Şubat 2021


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