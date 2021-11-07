Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti

2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre 459 puan alarak Türkiye genelinde 317. sırada yer alan Ercan Akbaba, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nü tercih etti.

LAÜ Öğrencisi Akbaba ÖSYM’nin düzenlediği üniversite giriş sınavı (YKS) sonucunda Türkiye genelinde 317. sırada

Akbaba, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonucunda yerleştirme puanı olarak 459 puan aldığını ve Türkiye genelinde 317. sırada olduğunu ifade etti. Üniversiteleri araştırırken özellikle Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim görmek istediğini belirten Akbaba, özel gereksinimli çocukların eğitimi konusunda öncü bir bilim insanı olarak tanınan LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman’ın yanısıra çok değerli ve donanımlı akademisyenlerin LAÜ eğitim kadrosunda yer almasından dolayı LAÜ’yü tercihlerinde ilk sıraya yazdığını dile getirdi.

Akbaba: LAÜ’de olmaktan dolayı çok mutluyum

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu, bu kurumda eğitim almanın bir ayrıcalık olduğunu düşündüğünü ifade eden Akbaba “Bu süreçte yanımda olan ailem ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç olarak bilirim” diyerek, üniversiteye hazırlanan gençlere LAÜ’yü tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.