Barolar Birliği Kapalı Maraş toplantısında yer almayacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş’ta yapılacağı açıklanan ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılmayı reddetti.

Türkiye’den TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı belirtilen toplantıda katılımcı listesinde adı geçen ve konuşmacı olarak yer alacağı da duyurulan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı Söz Kıbrıs‘a yaptığı açıklamada böyle bir organizasyonda yer almayı doğru bulmadıklarını ve bunu da bildirdiklerini söyledi. Toplantıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da katılımcı ve konuşmacı listesinde görülüyordu.