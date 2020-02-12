Kıbrıs

Barolar Birliği Kapalı Maraş toplantısında yer almayacak

12 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş’ta yapılacağı açıklanan ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılmayı reddetti.

Türkiye’den TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı belirtilen toplantıda katılımcı listesinde adı geçen ve konuşmacı olarak yer alacağı da duyurulan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı Söz Kıbrıs‘a yaptığı açıklamada böyle bir organizasyonda yer almayı doğru bulmadıklarını ve bunu da bildirdiklerini söyledi. Toplantıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da katılımcı ve konuşmacı listesinde görülüyordu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Virüslere karşı önlemler almak son derece önemli

Pilli: Virüslere karşı önlemler almak son derece önemli

11 Şubat 2020
Photo of Uluskon heyeti resmi ziyaret için yarın KKTC’ye geliyor

Uluskon heyeti resmi ziyaret için yarın KKTC’ye geliyor

11 Şubat 2020
Photo of Töre, İdlib’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Töre, İdlib’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

11 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa’da sakin 72 yaşındaki Mehmet Acumsal aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 72 yaşındaki Mehmet Acumsal aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

11 Şubat 2020
Photo of Denizde kaybolan Oktay Avcı’nın ailesi, teşhis için KKTC’ye gelecek

Denizde kaybolan Oktay Avcı’nın ailesi, teşhis için KKTC’ye gelecek

11 Şubat 2020
Photo of Çalışma Affı için son başvuru 17 Şubat

Çalışma Affı için son başvuru 17 Şubat

11 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Cumhuriyeti yine kara para aklanması meselesine karıştı

Kıbrıs Cumhuriyeti yine kara para aklanması meselesine karıştı

11 Şubat 2020
Photo of Soğuk hava güneydeki patates fidelerine zarar verdi

Soğuk hava güneydeki patates fidelerine zarar verdi

11 Şubat 2020
Photo of Burcu: Kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktayı acı ve ibretle izliyoruz

Burcu: Kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktayı acı ve ibretle izliyoruz

11 Şubat 2020
Photo of Çavuşoğlu: Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir

Çavuşoğlu: Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir

11 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı