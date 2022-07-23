Barkan Cem Aykut Sivas’ta yeni rekorun sahibi

YDÜ Sporcusu Barkan Cem AYKUT, 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sivas’ta Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında

50 m kurbağalama 00:33.44 Türkiye 5.si ve 13,14,15,16 yaş TYF BARAJI

100m kurbağalama 01:16.42 Türkiye 5.si ve 13,14 yaş TYF BARAJI

200m kurbağalama 02:49.84 Türkiye 7.si ve 13,14 yaş TYF BARAJI geçip madalya kazandı.

Sporcumuz ayrıca 50m uzun kulvar kurbağalamada 00:33.44’lük derecesi ile 2005 yılından beridir kırılmayan 13 yaş rekorunu kırdı