Bariyerlere çarpıp takla attı

Bugün saat 17.30 sıralarında, Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, Fatma Funda Hordan (K-49), yönetimindeki KT 695 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada alt geçit çıkışına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla artmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Funda Hordan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Hordan (E-51) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.