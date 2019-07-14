“Barış’ımıza devletimiz sahip çıkacak”

Başbakan Tatar, denizde boğularak yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Başbakan yaşamını yitirenlerin yakınlarını da ziyaret ederek taziyelerini bildirdi

Başbakan Ersin Tatar, 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

“Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan elim olay tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet tüm sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.

Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için , yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım.”

Aileye taziye ziyareti

Başbakan Ersin Tatar, Kaplıca bölgesinde yaşanan boğulma olayında yaşamını yitiren Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

BRT’nin haberine göre, Başbakan Tatar, çok büyük bir acı yaşandığına işaret ederek, ülkenin adeta yas halinde olduğunu belirtti.

Karırcı ailesinin kurtulan tek ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu söyleyen Tatar, hükümet olarak tüm yardımların yapılacağını, sorumluluğun üstlenileceğini belirtti.

Tatar, “belli ki sahillerde belki havaların, iklimin de değişmesiyle acayip şeyler olmaktadır. Akıntılar, dalgalar, eskiden bu kadar vahim durumlar olmuyordu” diyerek bundan sonrası için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Tatar, can kurtaranın olduğu sahillerin tercih edilmesi ve dalgalıyken denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.