Barış ve Federal Kıbrıs Platformu İngiltere’de kuruldu

İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’ta Federal çözümü savunan Kıbrıslı Türk ve Rumlar bir çatı altında toplanarak Barış ve Federal Kıbrıs Platformu’nu kurdu. Platform yaptığı açıklamada, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı barışseverlerin adanın Federal çözüme kavuşturulmasına aktif destek vermek amacıyla bir araya geldikleri belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı barışseverler, Kıbrıs’ta barışın sağlanmasına, adanın Federal çözüme kavuşturulmasına aktif destek vermek amacıyla Barış ve Federal Kıbrıs Platformu’nu oluşturduklarını açıkladılar.

Bir süredir sık sık toplantılar yapan Londra’daki geniş bir barışseverler grubu, en son toplantılarında bir Kuruluş Bildirgesi üzerinde anlaşarak kuruluşlarını tamamladılar.

Yürütme Kurulu’na Derman Saraçoğlu, Direnç Özbarış, Mehmet Mahmut ve Artun Gökşan’ın seçildiği Barış ve Federal Kıbrıs Platformu’nun Kuruluş Bildirgesi şöyle:

BARIŞ ve FEDERAL KIBRIS PLATFORMU (UK)

Barış ve Federal Kıbrıs Platformu, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslılardan oluşan, Kıbrıs’ı anavatanı olarak gören ve aşağıda belirtilen asgari müştereklerde buluşan herkese açık toplumsal ve siyasi bir birlik platformudur.

5 Şubat 2021 Cuma akşamı bir web toplantısı düzenleyen, Barış ve Federal Kıbrıs Platformu üyeleri:

Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, tüm Kıbrıslı toplumların kabul edebileceği Federal bir Kıbrıs’ı savunur. Toplumlararası görüşmelerde bugüne kadar iki toplum lideri arasında varılan tüm anlaşma ve uzlaşılara sadık kalınması gerektiğine inanır. Kıbrıs’ta, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM parametreleri çerçevesinde varılacak anlaşma ile kurulacak Birleşik Federal Kıbrıs’ın bölge ve dünya barışına büyük katkı sağlayacağına inanır. Platform, Kıbrıs sorununa ilişkin, ayrılıkçı çevrelerce gündeme getirilen, iki devletli “sözde çözüm” dahil her türlü ayrılıkçı politikalara KARŞI olduğunu vurgular. Platform, Kıbrıslıların Federal çözüme olan inancını vurgulayacak her türlü girişimi yapmaya, Kıbrıs’a yönelik çalışmaların yanında, özellikle uluslararası platformlarda Kıbrıslı barışseverlerin sesini duyurmada kararlı olduğunu belirtir.

Barış ve Federal Kıbrıs Platformu, Londra’da yaşayan bir grup Kıbrıslı barışseverin 2020 yılında başlattığı bir dizi toplantıların sonucunda, Ocak 2021’de oluşturuldu. Platform, yukarıda belirtilen ilkelere inanan tüm Kıbrıslı barışseverlere açıktır.

Barışı hep birlikte kuracağız.

Kıbrıs’ta barışın sağlanması, tüm Kıbrıslıların kendi ülkelerine yeniden sahip olabilmesinin tek yolu Birleşik Federal Kıbrıs’tan geçmektedir.

Geliniz mücadelemizi yükseltelim, geliniz ülkemize gerçekten sahip çıkalım.

Kıbrısımız bir tanedir. Başka Kıbrıs yoktur.