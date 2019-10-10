Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan sürüyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış, huzur ve istikrarı getirmek amacıyla dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Hem Karadan hem de havadan devam eden Harekat kapsamında 180’den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn’daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar’dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa’nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

Telabyad ve Resulayn’daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı.

Bölgeye sevk edilen askeri çekici sınır duvarını kaldırdı.

Şanlıurfa’da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye’ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri’den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından da harekata ilişkin açıklama yapıldı.

Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi” ifadesi kullanıldı.

Harekat kapsamında Şanlıurfa Akçakale’de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

Harekat çerçevesinde, Şanlıurfa’dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç da, güvenlik önlemleri altında Akçakale ilçesine ulaştı.

Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı.

Harekat kapsamında 180’den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatınedeniyle bugün toplanacağı bildirildi. Konsey beş ülkenin talebi üzerine kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bugün Beyaz Saray’da, Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, basın toplantısında ülkesinin terör örgütü PKK ile ilişkilerini deşifre etti.

YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, “Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye’nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar.” dedi.