Spor

Barcelona’nın 9 bininci golü, 17 yaşındaki Ansu Fati’den geldi

7 Temmuz 2020
Ansu Fati

Barcelona ‘nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Ansu Fati, 86. dakikada Villareal’e attığı golle, kulüp tarihinin 9 bininci golüne imza attı.

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda Villarreal’i 4-1 mağlup eden Barcelona’da genç oyuncu Ansu Fati, 86. dakikada attığı golle kulüp tarihinin 9 bininci golüne imza attı.

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Estadio de la Ceramica’da Villareal’in konuğu oldu.

Katalan temsilcisi rakibini 3. dakikada Pau Torres (k.k), 20. dakikada Luis Suarez, 44. dakikada antoine Griezmann ve 86. dakikada Ansu Fati’nin golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü 13. dakikada Gerard Moreno kaydetti.

Barcelona’nın 86. dakikada 17 yaşındaki Ansu Fati ile bulduğu gol, kulüp tarihinin 9 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Barcelona formasıyla 194. golünü atan Luiz Suarez, kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcuları listesinde Ladislao Kubala’yı yakalayarak 3. sıraya yükseldi.

Listenin ilk iki sırasında 630 golü bulunan Lionel Messi ve 232 gol atan Cesar Rodriguez yer alıyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lefke teknik direktörü Solkanat’a ceza

Lefke teknik direktörü Solkanat’a ceza

3 Temmuz 2020
Photo of BTM Ligi başlama tarihi açıklandı

BTM Ligi başlama tarihi açıklandı

3 Temmuz 2020
Photo of Leroy Sane resmen Bayern Münih’te

Leroy Sane resmen Bayern Münih’te

3 Temmuz 2020
Photo of Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor

Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor

3 Temmuz 2020
Photo of Manchester City, şampiyonu farklı geçti

Manchester City, şampiyonu farklı geçti

3 Temmuz 2020
Photo of Futbolda 26. haftanın hakemleri açıklandı

Futbolda 26. haftanın hakemleri açıklandı

3 Temmuz 2020
Photo of K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 26.hafta programı

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 26.hafta programı

3 Temmuz 2020
Photo of Maçlar 17.45 ve 20.00’da başlayacak

Maçlar 17.45 ve 20.00’da başlayacak

3 Temmuz 2020
Photo of Yeni yabancı kuralıyla ilgili ilk açıklama

Yeni yabancı kuralıyla ilgili ilk açıklama

2 Temmuz 2020
Photo of Barcelona koçu Sarunas Jasikevicius oldu

Barcelona koçu Sarunas Jasikevicius oldu

2 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı