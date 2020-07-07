Barcelona’nın 9 bininci golü, 17 yaşındaki Ansu Fati’den geldi
Barcelona ‘nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Ansu Fati, 86. dakikada Villareal’e attığı golle, kulüp tarihinin 9 bininci golüne imza attı.
İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda Villarreal’i 4-1 mağlup eden Barcelona’da genç oyuncu Ansu Fati, 86. dakikada attığı golle kulüp tarihinin 9 bininci golüne imza attı.
La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Estadio de la Ceramica’da Villareal’in konuğu oldu.
Katalan temsilcisi rakibini 3. dakikada Pau Torres (k.k), 20. dakikada Luis Suarez, 44. dakikada antoine Griezmann ve 86. dakikada Ansu Fati’nin golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü 13. dakikada Gerard Moreno kaydetti.
Barcelona’nın 86. dakikada 17 yaşındaki Ansu Fati ile bulduğu gol, kulüp tarihinin 9 bininci golü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Barcelona formasıyla 194. golünü atan Luiz Suarez, kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcuları listesinde Ladislao Kubala’yı yakalayarak 3. sıraya yükseldi.
Listenin ilk iki sırasında 630 golü bulunan Lionel Messi ve 232 gol atan Cesar Rodriguez yer alıyor.